Here we take a look back through our Ballymoney Times archives at memories of Kilraughts senior citizens enjoying festive fun.
See if you can recognise anyone...
1. RETRO
Mr & Mrs Dammy Connolly and friends, who were pictured at the Kilraughts Senior Citizens' Christmas dinner in 2008. Photo: NI WORLD
2. RETRO
DINNER TIME. Ladies and gentlemen who attended the Kilraughts Senior Citizens' Christmas dinner in 2008. Photo: NI WORLD
3. RETRO
Rev and Mrs McClean, pictured along with ladies who helped serve up a tasty Christmas dinner for Senior Citizens at Kilraughts Presbyterian Church Hall in 2008. Photo: NI WORLD
4. RETRO.
Kilraughts Senior Citizens' Christmas dinner in 2008 in the Presbyterian Church Hall. Photo: NI WORLD