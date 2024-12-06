Down memory lane: Kilraughts seniors enjoy a Christmas get-together

It’s the time of year when we love to get together for a Christmas dinner – and none more so than our seniors.

Here we take a look back through our Ballymoney Times archives at memories of Kilraughts senior citizens enjoying festive fun.

See if you can recognise anyone...

Mr & Mrs Dammy Connolly and friends, who were pictured at the Kilraughts Senior Citizens' Christmas dinner in 2008.

DINNER TIME. Ladies and gentlemen who attended the Kilraughts Senior Citizens' Christmas dinner in 2008.

Rev and Mrs McClean, pictured along with ladies who helped serve up a tasty Christmas dinner for Senior Citizens at Kilraughts Presbyterian Church Hall in 2008.

Kilraughts Senior Citizens' Christmas dinner in 2008 in the Presbyterian Church Hall.

