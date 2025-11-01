Causeway Coast & Glens roadworks in the coming week
U3300, Islandtasserty Road, PORTSTEWART: Road closure from Cromore Road to Bellemount Road.
Road closure required from 9.30am-4.30pm on Monday, November 3 for urgent structural inspections on behalf of Translink.
Diversion to operate, delays expected. Alternative route via B0185 Cromore Road, A0029 Ring Road, A0029 Atlantic Road.
A3002, Portmore Road, PORTSTEWART: Lane closure from Portmore Road to Central Avenue.
Lane closure required from Monday, November 3 at 8am until 6pm on Wednesday, November 12 for amendments to existing footpaths to facilitate new entrance to flats being constructed.
A5002, Cushendall Road, BALLYCASTLE: Lane closure from Mary Street to Carrickmore Road.
Lane closure required from 9.30am-4.30pm on Tuesday, November 4 to facilitate Openreach with civil work.
U5505, Rathlin Road, BALLYCASTLE: Road closure from Ann Street roundabout to No.44 Rathlin Road.
Road closure required from now until 6pm on Friday, November 7 for new storm sewer for Ballycastle High School.
Diversion to operate, delays expected. Alternative route via U5505 Rathlin Road, U5505 Strandview Road, B0015 North Street, A5002 Quay Road.
U3367, Ballyagan Road, GARVAGH: Road closure from Brone Road to Cullyrammer Road.
Road closure required from now until Friday, November 7 at 5pm for carriageway substructure failure.
Diversion to operate, delays expected. Alternative route via U3368 Cullyrammer Road, C0544 Carrowreagh Road, U3366 Ballyagan Road, B0064.
Bann Road, KILREA: Road closure from 500m west of Doneysheil Road to 750m west of Doneysheil Road.
Road closure required from now until Sunday, November 16 as a precaution due to the possibility of sudden structural failure of wing wall on approach to bridge.
Alternative route via:
Diversion 1: B0064 Bann Road, B0070 Ballymaconnelly Road, B0062 Finvoy Road, B0066 Bann Road, A0054 Glenkeen Road, A0054 Agivey Road, A0054 Coleraine Street, A0054 The Diamond, B0064 Bridge Street.
Diversion 2: B0064 Bann Road, B0096 Townhill Road, U4146 Portna Road, A0042 Main Street, A0042 Clady Road, A0054 Kilrea Road, A0054 Moneygran Road, A0054 Church Street roundabout, A0054 Church Street, A0054 The Diamond, B0064 Bridge Street.
C0093, Creamery Road, COLERAINE: Road closure from 68 Creamery Road to 7 Creamery Road (Lakeland Dairies).
Road closure required from now until Monday, November 3 for pipelines for Lakeland Dairies environmental Improvements.
Diversion to operate, delays expected. Alternative route via B0067 Ballyrashane Road, B0062 Ballybogey Road, B0017 Cloyfin Road.
Church Street, BALLYMONEY: Road closure from High Street to Victoria Street.
Road closure required at off-peak times only from now until Sunday, November 2 for installation of festive ceiling along entire street.
Diversion to operate, delays expected. Alternative route via Main Street, Meeting House Street, Queen Street.